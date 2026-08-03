Мигрант пренесъл в куфар тялото на убитата британка в Атина, точел пари от сметката й (Обзор)

Гръцката полиция арестува 26-годишен афганистанец по подозрения в убийството на шотландска хуманитарна работничка и скриването на тялото ѝ в куфар в изоставена сграда в Атина, съобщиха западни издания. 38-годишната Елизабет-Джейн Рос бе открита в квартал “Кипсели” на 18 юли, дни след като е обявена за изчезнала.

Полицията съобщи, че Рос, известна на семейството си като Лиза, е пристигнала в Гърция на 26 юни и е останала в района на Пирея до 10 юли, когато е заминала за неизвестна дестинация в Атика. Властите твърдят, че мигрантът е пренесъл тялото на Лиза до изоставеното място в куфар и впоследствие е използвал банковите ѝ карти, за да изтегли 10 000 евро.

Няколко медии твърдят, че заподозреният е казал на жена си, че е убил жертвата, защото тя непрекъснато е говорила за своите християнски вярвания, но тази информация не е потвърдена от властите. Според гръцкото издание Protothema Елизабет се е опитвала да му повлияе религиозно.

Заподозреният твърдял, че Елизабет е била мъртва, когато я е намерил, и я е сложил в куфар само за да може да открадне парите ѝ, без да привлече подозрение.

Разследва се възможността жената да е била задушена предвид липсата на видими наранявания по тялото ѝ, твърдят източници.

Заподозреният и съпругата му са работили като чистачи на сградата, където е живяла Елизабет, пише в. “Сън”. Полицията откри реплика на пистолет и нож при обиск в дома на заподозрения, който се намира на 10 минути пеша от изоставения блок, където е открито тялото.

Британските медии съобщиха, че имигрантът се е опитал да заличи следите си през следващите дни, като е използвал телефона на жертвата, за да изпраща съобщения до роднини, представяйки се за Рос.

“Имам нужда от време сама”, се казва в едно съобщение. Жертвата редовно е пътувала до Гърция и дори е била доброволец в благотворителна организация, която предоставя медицинска помощ на бежанци от Афганистан и Иран. Леля ѝ - Ан Бангам, я описва като “красива, любяща и мила млада дама”.

