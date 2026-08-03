Тръмп: Властите в Иран са удивително лицемерни

Лидерите на Иран са удивително лицемерни! Те молят за среща, като според някои дори молят на колене, преговорите започват, като са планирани още в най-близко бъдеще, а те (властите в Иран - б.р) заявяват открито и гордо, че не водят никакви разговори, че нищо не се обсъжда и че се занимават единствено с Оман. Това написа американският президент Доналд Тръмп в публикация в социалната си мрежа Truth Social.

"След това продължават с обичайните си празни приказки, като твърдят, че Ормузкият пролив ще бъде строго контролиран от тях, докато всъщност той вече е напълно под контрола на Военноморските сили на САЩ и нашата блокада или, както някои казват, „Стоманената стена на САЩ"! Нищо не преминава към Иран, освен ако ние не го позволим и нищо няма да мине, освен ако не бъде сключено споразумение или не бъде постигната пълна капитулация. Независимо дали Иран иска да го признае или не, всъщност говорим за решение на проблем, който те са причинявали в продължение на десетилетия. Много е просто: Иран никога няма да има ядрено оръжие!", заявява още президентът на САЩ.

По повод евентуални преговори със САЩ говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви днес, че „няма планове за приемане на американска делегация или за изпращане на иранска делегация през следващите дни".

Иран в момента не води преговори със САЩ, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток, обясни Багаи.

Преди изказването на Багаи американският президент Доналд Тръмп заяви, че днес ще започнат нови преговори с Иран, след като посочи, че се е въздържал от нова съвместна атака с Израел срещу Ислямската република, за да бъде постигнато по-бързо споразумение.

Ден по-рано президентът на САЩ обяви, че се отказва от нови удари срещу Иран „с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам", при условие че бъде постигнато бързо споразумение с Техеран, по-специално за Ормузкия проток.

Вчера той каза, че молбата е дошла от Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и самия Иран.