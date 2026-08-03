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Володимир Зеленски уволни посланичката на Украйна в САЩ Олга Стефанишина. Това е станало с президентски указ, съобщи Укринформ.

"Олга Виталиевна Стефанишина се уволнява от поста извънреден и пълномощен посланик на Украйна в САЩ", пише в текста на указа.

Тя беше на поста около година. Освобождаването ѝ се обсъждаше от няколко седмици и не беше неочаквано.

Стефанишина беше вицепремиер на страната. Уволнението ѝ е част от големите рокади във властта, които украинският президент предприе през последните няколко седмици.

Днес стана ясно, че Зеленски е назначил нов шеф на Службата за външно разузнаване, както и нов секретар на Съвета за националната сигурност и отбрана. Това са Рустем Умеров за разузнаването и Игор Клименко за националната сигурност и отбраната.

Смените по високите етажи в Украйна предизвикаха обществено недоволство срещу президента Зеленски. Той започна смени в правителството през юли месец, отстранявайки Михайло Федоровов. Президентът бе подложен на силен натиск от гражданите, след което смени и върховния главнокомандващ на армията генерал Олександър Сирски. Неговото място зае генерал-майор Михайло Драпати.

35-годишният Федоров, който водеше войната с високотехнологични методи като дроновете, имаше доста поддръжници в Украйна, които настояваха той да бъде върнат обратно на поста. Повечето от тях смятаха, че кадровите промени на Зеленски не са добре обяснени. И днес той не каза мотивите му за рокадите в разузнаването и Съвета за национална сигурност и отбрана.