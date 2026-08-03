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Тръмп към петролните компании: Правите прекалено много пари заради войната с Иран

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Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Доналд Тръмп обвини големите петролни компании, че правят прекалено много пари от високите цени заради недостига на суров петрол вследствие на войната с Иран, съобщи Франс прес. 

"Не ми харесва. Те правят прекалено много пари, не сте ли съгласни? Заради недостига те правят прекалено много пари", каза американският лидер пред репортери в Белия дом.

По-рано днес Тръмп призова петролните компании да намалят цените на бензина за американските потребители в публикация в социалната мрежа Трут Соушъл, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп разкритикува поименно главния изпълнителен директор на „Шеврон" (Chevron) Майк Уирт заради това, че по време на телевизионно интервю не е отдал заслуженото на усилията на Белия дом да помогне на петролната индустрия, включително чрез достъп до пазара във Венецуела.

По-високите цени на горивата и опасенията за разходите за основни жизнени нужди представляват политически риск за Републиканската партия на Тръмп преди междинните избори през ноември, тъй като тя може да загуби мнозинството си в Камарата на представителите и евентуално контрола си над Сената, отбелязва Ройтерс.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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