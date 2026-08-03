Тръмп: Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение за прекратяване на войната. Това заяви днес американският президент Доналд Тръмп и добави, че това е последен шанс за Техеран да сключи сделка.

"Мисля, че може би ще постигнем нещо, но искам да им дам всеки възможен последен шанс преди обезглавяването", каза той и повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Иран.

По-рано днес, след като Иран заяви, че не се водят преговори, Тръмп остро разкритикува по думите му "невероятно лицемерното" ръководство на Иран, съобщиха Ройтерс и БТА.

В отговор на репортерски въпрос за състоянието на преговорите президентът на САШ заяви, че "те се водят и в момента", и добави, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, наред с други страни.

"Това е последният им шанс да подпишат добър документ", каза той, визирайки Иран.

Иран в момента не води преговори със САЩ, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток, обясни Багаи.

Преди изказването на Багаи американският президент Доналд Тръмп заяви, че днес ще започнат нови преговори с Иран, след като посочи, че се е въздържал от нова съвместна атака с Израел срещу Ислямската република, за да бъде постигнато по-бързо споразумение.

Ден по-рано президентът на САЩ обяви, че се отказва от нови удари срещу Иран „с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам", при условие че бъде постигнато бързо споразумение с Техеран, по-специално за Ормузкия проток.

Вчера той каза, че молбата е дошла от Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и самия Иран.