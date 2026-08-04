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Загиналите при земетресенията във Венецуела вече са 6125

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Спасителни акции във Венецуела

Двете земетресения, които удариха Венецуела на 24 юни, взеха 6125 жертви. Близо 61 хиляди души са получили медицинска помощ в болници, но само 16,5% процента от развалините са отстранени до момента.

Тъжните данни съобщи председателят на венецуелския парламент Хорхе Родригес, който е брат на и.д. президента Делси Родригес, пише БТА. Тя защити реакцията на властите след трусовете от критиките, че военният персонал и другите държавни служители са пристигнали късно и не са направили достатъчно да помогнат на пострадалите от земетресенията.

Двата мощни труса се случиха в интервал от едва 30-40 секунди. Първият беше с магнитуд 7,2 по Рихтер, с епицентър в община Вероес (щат Яракуй, а вторият - 7,5 по Рихтер, с епицентър на 17 км западно от Катиа ла Мар, край бреговете на щат Ла Гуайра.

До края на юли са регистрирани над 1500 вторични труса, включително по-осезаеми с магнитуд от 4,6 по Рихтер, които допълнително усложниха спасителните операции.

Десетки хиляди хора останаха без дом, като хиляди живеят в палаткови лагери. Организацията на обединените нации отправи извънреден апел за събиране на 298 милиона долара хуманитарна помощ, за да се покрият нуждите на над 1,3 милиона засегнати лица.

Спасителни акции във Венецуела

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