Загиналите при земетресенията във Венецуела вече са 6125

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Двете земетресения, които удариха Венецуела на 24 юни, взеха 6125 жертви. Близо 61 хиляди души са получили медицинска помощ в болници, но само 16,5% процента от развалините са отстранени до момента.

Тъжните данни съобщи председателят на венецуелския парламент Хорхе Родригес, който е брат на и.д. президента Делси Родригес, пише БТА. Тя защити реакцията на властите след трусовете от критиките, че военният персонал и другите държавни служители са пристигнали късно и не са направили достатъчно да помогнат на пострадалите от земетресенията.

Двата мощни труса се случиха в интервал от едва 30-40 секунди. Първият беше с магнитуд 7,2 по Рихтер, с епицентър в община Вероес (щат Яракуй, а вторият - 7,5 по Рихтер, с епицентър на 17 км западно от Катиа ла Мар, край бреговете на щат Ла Гуайра.

До края на юли са регистрирани над 1500 вторични труса, включително по-осезаеми с магнитуд от 4,6 по Рихтер, които допълнително усложниха спасителните операции.

Десетки хиляди хора останаха без дом, като хиляди живеят в палаткови лагери. Организацията на обединените нации отправи извънреден апел за събиране на 298 милиона долара хуманитарна помощ, за да се покрият нуждите на над 1,3 милиона засегнати лица.