Трима турски моряци от товарен кораб са ранени след атака с дронове в Черно море

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Турският товарен кораб „Надежда" е бил атакуван от украински дронове на около 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск.

Избухнал пожар, а трима души от екипажа са тежко ранени. Всички 23-ма моряци са евакуирани от руския флот. Корабът е превозвал плодове и зеленчуци от Самсун към Новоросийск. Това съобщи турската Главна дирекция по морските въпроси, цитирана от турски медии. В съобщението обаче не се уточнява коя страна стои зад атаката.

Според турски медии, които се позовават на капитана на кораба, няколко украински дрона атакували плавателния съд под флага на Камерун, предава БТА.

През юли Украйна проведе мащабна кампания, при която нейни морски дронове поразиха около 20 руски кораба в различни точки на Черно море. По-рано през лятото бяха регистрирани взривове на морски дронове и плаващи мини в близост до румънското пристанище Констанца, което постави под тревога държавите от НАТО в региона.