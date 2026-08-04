Началникът на кабинета на Зеленски е против износа на технологии от Украйна

Началникът на политическия кабинет на украинския президент Кирило Буданов твърдо се противопоставя на износа на технологии и интелектуална собственост от Украйна. Вместо това той настоява държавата да продава единствено готови продукти с висока добавена стойност.

На среща с ръководители на украински задгранични дипломатически мисии той заявява, че това, което може да спаси икономика и "единственото, което в много по-голям мащаб може да направи страни зависими от нас в някаква степен. Защото, когато даваме нашите технологии, край: продал си своя бизнес, продал си своето производство, и не е останало нищо да обсъждат с теб. Така че бих препоръчал да не забравяме този аспект", каза Буданов, предава БТА.

Въпреки ограниченията върху технологиите, правителството на Украйна прие нов ускорен модел за износ на оръжия през юли 2026 г. Спрямо него Буданов пояснява, че Украйна може да продава навън излишно оборудване - продукти, които са в достатъчен излишък за нуждите на фронта, например определени морски дронове, както и по-ранни версии на FPV дронове или разузнавателни БПЛА, които вече почти не се използват в текущата фаза на войната, но имат пазар в Азия и Африка.

Дори при тези продажби интелектуалната собственост остава собственост на Украйна, а препродажбата им на трети страни е абсолютно забранена без изрично писмено съгласие от Киев.