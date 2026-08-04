Катар, Египет и Турция с общо изявление - осъдиха новите израелски удари в ивицата Газа

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Катар, Египет и Турция излязоха с общо изявление, в което остро осъждат новите израелски военни удари в ивицата Газа. Определят ги като „категорично нарушение на международното право и на международното хуманитарно право".

Реакцията на трите държави, които действат като ключови посредници в преговорите за мир, е след поредица от въздушни атаки, при които загинаха над 20 души.

Те определиха ударите срещу здравни заведения и медицинска инфраструктура и свързаните с тях цивилни жертви като „грубо нарушение" на международното право и на международното хуманитарно право.

„Посредниците подчертават необходимостта Израел да се съобразява със задълженията си по силата на международното право и изцяло да спазва ангажиментите си по споразумението за примирие", пише в документа, предава БТА.

В него действията на Израел са определени като нарушение на споразумението за примирие, което подкопава усилията за прилагане на втория му етап. В изявлението се подчертава и неприемливостта на жертвите сред невинното население, включително жени и деца.

Държавите отправят и апел към международната общност за оказване на необходимия натиск върху Израел, за да изпълни ангажиментите си по споразумението за прекратяване на огъня.

Израел твърди, че цел на ударите му са били високопоставени командири на палестинската групировка „Хамас".

Въпреки че голямото споразумение за примирие формално е в сила, ситуацията остава силно нестабилна. При последните израелски атаки през уикенда и в понеделник загинаха над 20 души. Палестинците в Газа обявиха, че „хвалбите на Тръмп за траен мир не отговарят на реалността", тъй като ударите засягат болници и цивилни райони.