Камери уловили момента, в който афганистанецът влачи куфара с убитата британка из Атина (Снимки)

Кадри от охранителни камери, показват заподозрения убийството на британската гражданка Елизабет-Джейн Рос, да бута куфар по улиците на Атина в ранните часове на 16 юли.

Според прокуратурата на записите се вижда 26-годишният афганистански боксьор Шариф Ахмадзай, който върви по пътното платно, теглейки куфар на колела и носейки синя раница. Разследващите твърдят, че в куфара се е намирало тялото на 38-годишната британка, известна още като Лиса, съобщава "Дейли мейл".

Видеозаписите показват как мъжът се насочва към изоставен паркинг в квартал Кипсели. Около 13 минути по-късно камерите го заснемат да напуска района без куфара и раницата.

Според гръцките власти други записи показват, че вечерта на 15 юли Ахмадзай е пристигнал до жилището на Рос с автомобил, собственост на съпругата му – родената в САЩ Крисчън Алейна Хол.

Заподозреният беше задържан в понеделник във връзка със смъртта на британката. Според разследването той е убил жената в апартамента, в който тя е пребивавала, след което е поставил тялото ѝ в куфар и го е изоставил в изоставена сграда, където впоследствие е било открито.

Според информацията по случая, Шариф Ахмадзай е пристигнал на гръцкия остров Лесбос през 2016 г. като мигрант. Впоследствие приема християнството, а през 2023 г. сключва брак с родената в САЩ Крисчън Алейна Хол. Двамата създават християнска организация, която подпомага бежанци в Атина.

Разследващите смятат, че чрез тази дейност семейството се е запознало с Елизабет-Джейн Рос, която също е участвала като доброволец в християнски инициативи.

Според гръцката полиция, Ахмадзай и съпругата му са разполагали с ключ за апартамента, в който е пребивавала Рос, тъй като жилището е било собственост на организацията им Love Every Nation Athens.

Разследването срещу Шариф Ахмадзай се е активизирало, след като съпругата му е сигнализирала полицията на 30 юли за подозрителното му поведение, съобщават гръцки медии.

По информация на разследващите жената е заявила, че през нощта на 15 срещу 16 юли се е събудила и установила, че съпругът ѝ липсва. След като проверила споделеното му местоположение, то показало, че се намира в апартамента на Елизабет-Джейн Рос.

Според гръцките власти Ахмадзай е заявил пред полицията, че е открил Рос вече мъртва в банята на жилището. Разследващите обаче проверяват достоверността на тази версия.

По данни на полицията заподозреният е признал, че след смъртта на жената е използвал банковите ѝ карти, за да тегли пари в брой, както и мобилния ѝ телефон, от който е изпращал съобщения до нейни близки и приятели, представяйки се за нея.

Съпругата му започнала да изпитва съмнения, след като властите обявили, че тялото на Рос е открито. Тя напуснала семейното жилище заедно с бебето им и се настанила в хотел.

Разследването по случая продължава.