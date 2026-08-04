Снаряд удари товарен кораб в Ормузкия проток край бреговете на Оман

„Неидентифициран снаряд" е ударил товарен кораб в Ормузкия проток край бреговете на Оман.Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от оманския град Хасаб. Засега няма подробности за евентуалните щети по кораба. За това съобщи Британската организация за морски търговски операции.

В същия район ден по-рано беше съобщено за експлозия край танкер. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузкия проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно, пише БТА.

Преди конфликта през протока преминаваха средно по 138 кораба на ден. Сега дневният брой е спаднал до около 15 кораба на ден, като стотици плавателни съдове изчакват на котва.

Въпреки сигналите за преговори, атаките срещу търговския флот продължават ежедневно. Корпусът на ислямската революционна гвардия атакува и извади от строя два танкера, опитващи се да преминат през „неодобрени" от Иран маршрути под ескорт на САЩ, а други четири бяха принудени да се върнат. На 31 юли бяха ударени газовоз и друг танкер в близост до Оман. А иранските сили съобщиха, че са свалили американски разузнавателен дрон над протока.