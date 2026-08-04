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Украински дронове са атакували склад близо до Санкт Петербург

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Военен дрон /илюстративна/ Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Украински дронове са атакували склад край втория по големина град в Русия Санкт Петербург. 

За това съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко в Телеграм, но не уточнява кое точно е поразеното съоръжение.

През последните месеци Украйна засили въздушните си удари с голям обсег навътре в територията на Русия, като атаките са насочени предимно срещу нефтопреработвателни заводи и складове за електронна търговия. От 18 юли Украйна атакува около десетина обекта на руската фирма за електронна търговия „Уайлдберис" с цел да наруши дейността на компанията, която е ключова за руската потребителска икономика.

Военен дрон /илюстративна/

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