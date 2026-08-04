Откриха десетки снаряди от Втората световна война след горските пожари във Франция

В югозападна Франция са открити около 400 снаряда и боеприпаси от Втората световна война, след горските пожари опустошиха огромна част по атлантическото крайбрежие на страната.

Френски експерти по утилизиране на боеприпаси са открили десетките снаряди, като са били изпратен в района заради чути експлозии. „Бяхме на мисия миналата седмица и намерихме това поле, от което отстранихме 75 снаряда", разкава Филип Делмот, ръководител на службата за утилизиране на боеприпаси в Бордо, пред „Франс енфо", предавва БТА.

Първоначално експертите смятали, че става въпрос за склад с боеприпаси, изоставен от германските войски. По-късно обаче било установено, че става въпрос за френски мини за минохвъргачка и германски танкови снаряди, които е трябвало да бъдат унищожени в специално изкопани ями, но операцията не е протекла според очакванията и на повърхността останали неизбухнали боеприпаси.

„Можем да допуснем, че там все още има много от тях, защото вече намерихме няколко в рамките на пет минути", каза Делмот и увери, че оставащите снаряди ще бъдат открити и обезвредени възможно най-бързо, за да могат жителите на близките домове да се завърнат в тях безопасно.

Пожарът унищожи над 180 къщи в района и наложи спешна евакуация на стотици жители. Бедствието е част от безпрецедентна вълна от горски пожари във Франция, изпепелила над 40 000 хектара за около 10 дни. Това се определя като най-сериозния пожар в региона от 1949 г. насам.