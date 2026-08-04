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Петима са убити и шестима ранени при атака с дронове в Московска област

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Украински дронове са подпалили склад в Московска област. СНИМКА: X/@IranObserver0/Архив

Украински дронове са подпалили склад в Московска област, а при пожара са загинали петима души. Има и шестима ранени. Това съобщи губернаторът на областта Андрей Воробьов в Телеграм, пише БТА.

По думите му при атаката се е запалил и склад в промишлената зона Новоселок в Чеховския общински район на Подмосковието, като пожарът впоследствие е бил потушен. Освен това са били повредени частна къща и автомобил.

Украинските атаки с дронове срещу Московска област се превърнаха в системна военна кампания, като ударите преминаха от спорадични нападения към масирани и почти ежедневни вълни.

Според руското Министерство на отбраната и независими източници, интензивността на нападенията с безпилотни летателни апарати с голям обсег драстично се е увеличила през летните месеци.

В нощта срещу 20 юли бе регистрирана и една от най-рекордно мащабните атаки, при която над 400 дрона са насочени едновременно към Подмосковието. Основните щети тогава са понесени в районите Подольск, Домодедово и Одинцово. Седмица по-рано удар причини пожар в голямо петролно депо край Москва и отне живота на седем души.

Украински дронове са подпалили склад в Московска област. СНИМКА: X/@IranObserver0/Архив

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