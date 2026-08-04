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Две деца и възрастна жена са загинали при руски удари в Суми

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Поражение от руски удар в Украйна. Снимка: Снимка: Фейсбук

Две деца и възрастна жена са загинали при руски удари с управляеми авиационни бомби по Суми тази нощ. Децата са били на пет и десет години.

Новината съобщи ръководителят на Сумската областна военна администрация Олег Григоров във Фейсбук. По думите му жилищни и нежилищни сгради са разрушени или повредени. Продължава оценката на щетите и разчистването на последиците от атаката.

Общо шест управляеми авиационни бомби са поразили гражданска инфраструктура в града. Според силите за противовъздушна отбрана още две руски авиационни бомби са били свалени от украинската противовъздушна отбрана, преди да достигнат населени райони, пише БТА.

Властите на украинската Миколаевска област пък съобщиха, че 89-годишна жена е загинала при руска атака срещу Миколаев. Седем души са били ранени, каза кметът на града Олександър Сенкевич. По думите му частни къщи и жилищни блокове са понесли значителни щети.

Поражение от руски удар в Украйна.

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