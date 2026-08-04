В Аржентина депутати и министри може да останат без заплати при бюджетен дефицит

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Аржентинският президент Хавиер Милей предлага нов механизъм за строга фискална дисциплина, т. нар. "фискални белезници" , който е част от по-широка реформа на устава на Централната банка и предстои да бъде внесен за разглеждане в Конгреса, съобщава pjmedia.

Според предложението, ако националното правителство натрупва бюджетен дефицит в продължение на няколко последователни месеца, Конгресът ще получава официално предупреждение и кратък срок да възстанови бюджетното равновесие. Ако това не се случи, автоматично ще се задейства пакет от ограничителни мерки.

Предвижда се:

- да бъдат преустановени всички несъществени функции на държавната администрация;

- да се замразят всички нови бюджетни разходи до възстановяване на фискалния баланс;

- да не се сключват нови обществени договори;

- да се спре назначаването на нови служители в публичния сектор;

- да бъдат прекратени дискреционните трансфери към провинциите.

Една от най-строгите мерки е свързана с възнагражденията на висшите държавни ръководители. Ако ограниченията влязат в сила, без заплати ще останат вицепрезидентът, министрите, държавните секретари и заместник-секретарите, сенаторите, депутатите, както и самият президент, докато не бъде възстановена фискалната стабилност.Предложението предвижда всички основни обществени услуги да продължат да функционират и при задействане на ограниченията.

„За първи път в нашата история, ако политиците не си свършат работата, цената ще платят те, а не хората", заяви президентът Хавиер Милей по време на национално телевизионно обръщение, в което представи инициативата.