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Изригна вулканът Фуего в Гватемала, обявиха оранжев код за тревога (Видео)

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КАДЪР: Екс/@AlertaNews24

Изригна вулканът Фуего в Гватемала. Местните власти обявиха оранжев код за тревога и спешно евакуираха близките населени места. Сред основните заплахи след изригването са да се изхвърлят  пирокластични потоци, вулканична пепел на хиляди метри височина и потенциални кални свлачища. 

„Огненият вулкан" е разположен в югозападната част на страната, близо до популярния исторически град Ла Антигуа и гватемалската столица. Той е един от най-активните и опасни стратовулкани в Централна Америка. Издига се на около 3763 – 3768 метра над морското равнище. 

 Известен е с постоянни малки експлозии, които периодично прерастват в големи, силно експлозивни изригвания (като тези през 2018 и 2025 г.). 

Въпреки екстремната си опасност, вулканът е сред най-известните дестинации за екстремен туризъм в света. Стандартният маршрут за наблюдение включва изкачване на съседния, спящ вулкан Акатенанго. От неговите хребети туристите наблюдават нощните изригвания на Фуего. Поради днешното засилено изригване, всички туристически пътеки в района са официално затворени за безопасност.

КАДЪР: Екс/@AlertaNews24

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