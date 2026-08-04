Изригна вулканът Фуего в Гватемала, обявиха оранжев код за тревога (Видео)

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Изригна вулканът Фуего в Гватемала. Местните власти обявиха оранжев код за тревога и спешно евакуираха близките населени места. Сред основните заплахи след изригването са да се изхвърлят пирокластични потоци, вулканична пепел на хиляди метри височина и потенциални кални свлачища. Momentos de tensión fueron captados en video por excursionistas que realizaban una caminata en el Volcán de Acatenango, quienes lograron grabar una explosión del Volcán de Fuego mientras observaban la actividad del coloso. pic.twitter.com/alH6Kks2mV — Radio Stereo Begonia (@BegoniaStereo) August 4, 2026

„Огненият вулкан" е разположен в югозападната част на страната, близо до популярния исторически град Ла Антигуа и гватемалската столица. Той е един от най-активните и опасни стратовулкани в Централна Америка. Издига се на около 3763 – 3768 метра над морското равнище. Volcán de Fuego in Guatemala has been erupting for 16 straight hours, with ash clouds and glowing lava visible from neighboring Volcán Acatenango. Authorities have shut down the Acatenango trekking route as the volcano remains highly active pic.twitter.com/mswHVHMeT5 — Surajit (@surajit_ghosh2) August 4, 2026

Известен е с постоянни малки експлозии, които периодично прерастват в големи, силно експлозивни изригвания (като тези през 2018 и 2025 г.). Impresionante erupción del Volcán de Fuego en estos momentos 😱😱😱 pic.twitter.com/bAffWmbE7m — Clima Guatemala (@ClimaenGuate) August 4, 2026

Въпреки екстремната си опасност, вулканът е сред най-известните дестинации за екстремен туризъм в света. Стандартният маршрут за наблюдение включва изкачване на съседния, спящ вулкан Акатенанго. От неговите хребети туристите наблюдават нощните изригвания на Фуего. Поради днешното засилено изригване, всички туристически пътеки в района са официално затворени за безопасност.