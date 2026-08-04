Гърция предлага спиране на приема на мигранти при нашествия като в Сеута

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис призова Европейският съюз да създаде специален механизъм за извънредни ситуации, който да позволява на държавите членки временно да ограничават процедурите за предоставяне на убежище при екстремен миграционен натиск. Пред „Политико" той обяви настоящите европейски правила за недостатъчни за ситуации, при които миграцията се използва като инструмент за политически натиск.

Думите му са по повод на мигрантската криза в испанския ексклав Сеута.

"Европа трябва да бъде честна относно ограниченията на своите ускорени процедури за предоставяне на убежище. В ясно определени извънредни ситуации на екстремен и непропорционален натиск, било то на сухоземните граници или вследствие на масови пристигания по море на държавите-членки следва да се даде възможност, в рамките на специален режим на ЕС за извънредни ситуации, временно да суспендират разглеждането на молбите за убежище на новопристигналите лица, като същевременно продължат с бързото връщане на онези, които нямат право да останат, при пълно спазване на правните задължения на ЕС", посочва пред "Политико" гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис.

"Ситуацията в областта на сигурността в Европа се промени коренно. Наред с конвенционалните военни заплахи и кибератаките, ЕС все по-често се сблъсква с една по-коварна форма на хибриден натиск - умишленото използване на миграцията като инструмент от държавни и недържавни субекти, които се стремят да изпитат устойчивостта на Европа, да подкопаят нейното единство и да изтръгнат политически отстъпки", посочва той.

"Последните събития по границите на Европа, най-вече в испанския ексклав Сеута, са поредното напомняне, че миграцията вече не е просто хуманитарен проблем или управленско предизвикателство. В някои случаи тя се е превърнала в инструмент за геополитически натиск. ЕС постигна значителен напредък по този въпрос с Пакта за миграцията и убежището. Той въведе механизми за управление на миграционния натиск, включително гъвкавост в процедурите и солидарност между държавите-членки. Но тези инструменти са разработени за ситуации, които по същество остават управляеми. Те не отговарят адекватно на сценарии, при които миграцията се използва като оръжие или когато миграционните потоци се манипулират, усилват или улесняват по начин, който създава де факто хибридно предизвикателство", смята гръцкият премиер.

"Разбира се, все още не знаем какво е причинило ситуацията, която се разрази в Сеута миналата седмица. Но подобни сценарии не са безпрецедентни. Гърция се сблъска с подобна ситуация на сухоземната си граница с Турция в Еврос през 2020 г., както и Литва, Полша и Латвия на границите си с Беларус през 2021 г. Това, на което сме свидетели в тези случаи, не е постепенно увеличаване на пристигащите, а внезапни, масивни и често координирани движения на хора, понякога в десетки хиляди само за няколко дни, които претоварват националните капацитети и поставят на изпитание устойчивостта на ЕС като цяло", коментира той.

"При такива екстремни обстоятелства незабавното и пълно прилагане на стандартните системи за предоставяне на убежище и приемане на всички пристигащи не е просто трудно - често е невъзможно. Системите рискуват да бъдат парализирани, общественото доверие се подкопава, а самото функциониране на Шенгенската зона е подложено на натиск. Европа трябва да признае тези пропуски и да действа решително", категоричен е Мицотакис.

"Необходима е специална европейска рамка за ситуации на масов и инструментализиран миграционен натиск, с ясни и обективни критерии за задействането й. Тези критерии трябва да съчетават количествени елементи - например мащаба и скоростта на пристиганията спрямо капацитета на дадена държава, с качествени показатели, включително всякакви доказателства за координация, улесняване или участие от страна на трети държави или организирани престъпни мрежи. Веднъж задействан в рамките на конкретно определен режим на извънредно положение на ЕС, такъв механизъм би могъл да позволи временни, пропорционални и строго контролирани корекции на стандартните процедури. Ускорените процедури за предоставяне на убежище също трябва да продължат да бъдат част от набора от инструменти, особено за лица, идващи от държави с ниски проценти на признаване на правото на международна закрила", коментира още той.

"Но това не е достатъчно. Европа трябва да бъде честна относно ограниченията на своите ускорени процедури за предоставяне на убежище. В ясно определени извънредни ситуации на екстремен и непропорционален натиск, било то на сухоземните граници или вследствие на масови пристигания по море на държавите-членки следва да се даде възможност, в рамките на специален режим на ЕС за извънредни ситуации, временно да суспендират разглеждането на молбите за убежище на новопристигналите лица, като същевременно продължат с бързото връщане на онези, които нямат право да останат, при пълно спазване на правните задължения на ЕС. Това не е отклонение от европейските ценности, а необходимо приспособяване към новите реалности", твърди гръцкият премиер.

"Освен това всякакви такива мерки трябва да бъдат строго ограничени във времето, пропорционални и подчинени на строги гаранции. Пълното спазване на правото на ЕС, Хартата на основните права на ЕС и принципа за неприемане остава незаменимо. В същото време спазването на международните задължения трябва да върви ръка за ръка със способността на ЕС да защитава границите си и да запазва вътрешната си стабилност", казва още той.

"От решаващо значение е, че този баланс не може да бъде поддържан без истинска европейска солидарност. Никоя държава-членка, изложена на такъв натиск, не бива да остава сама. Оперативната подкрепа от агенциите на ЕС, координираните усилия за връщане, както и финансовата и техническата помощ трябва да се мобилизират автоматично при всяко задействане на съответен механизъм. Без такава рамка рисковете са ясни. Страните на предната линия остават уязвими, нарастват стимулите за враждебни сили да експлоатират миграцията за геополитически цели, а вътрешните разделения в блока се задълбочават. Най-важното е, че доверието на гражданите в способността на Европа да управлява границите си ефективно, справедливо и колективно ще продължи да се подкопава", смята министър-председателят на Гърция.

"Европа винаги е адаптирала политиките си към променящите се реалности. Миграцията не прави изключение. А признаването, че тя може да бъде използвана като оръжие, не е паника - това е реализъм. Сега ЕС трябва да се снабди с правните и оперативните инструменти, необходими за защита на външните си граници, за възпиране на онези, които се опитват да се възползват от неговата отвореност, и за реагиране на тази нова реалност решително, законно и колективно", заключава Мицотакис.

Огромна вълна от мигранти нахлуха през границата на Мароко и навлязоха в испанския анклав Сеута в Северна Африка миналата седмица.

Днес министрите на вътрешните работи на ЕС ще проведат извънреден съвет за миграционната криза там.

Срещата започва в 11 часа българско време и ще се проведе по видеоконферентна връзка. В нея ще участват още представители на Фронтекс, Агенцията на Европейския съюз по въпросите на убежището и Европол.

Испания обяви, че близо 69 500 мигранти са се били върнати обратно в Мароко след нашествието. Това означава, че на испанска територия са нахлули повече от 60 000, каквато беше първоначалната бройка, обявена от властите. 72-ма пък са загиналите от испанска страна, а Мароко съобщи за 11 загинали.

Преди няколко дни 22-ма от премиерите на държави от ЕС се подписаха в колективно писмо, което взе на прицел испанския премиер Педро Санчес заради политиката му спрямо мигрантите и действията му след огромната вълна в Сеута през изминалата седмица.

Писмото е публикувано на официалния сайт на италианското правителство и под него стои и подписа на българския премиер Румен Радев. То е адресирано до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и настоящия председател на Съвета на Европейския съюз Мишел Мартин. Инициатори са министър-председателките на Италия Джорджа Мелони и на Дания Мете Фредериксен. Прави впечатление, че писмото не е подписано нито от Франция, нито от Германия - двете държави, определяни като "мотор" на ЕС.

Сеута и другият испански ексклав в Северна Африка - Мелиля, се намират на средиземноморското крайбрежие на Мароко и често стават обект на опити за преминаването на мигранти, които се стремят да достигнат до Европа.