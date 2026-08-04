Арестуваха кмета на община Мендерес в Измир заради подкупи и изнудване

Арестуваха кмета на община Мендерес в турския окръг Измир - Илкай Чичек, заедно с още 12 души. Акцията е заради разследване, водено от Главната прокуратура на Измир, по обвинения във „вземане на подкуп" и „изнудване чрез злоупотреба със служебно положение". Издирват се още трима души.

В изявление на прокуратурата се посочва, че в рамките на разследването са започнали обиски в жилището на Чичек, който е избран от опозиционната Народнорепубликанска партия, и в сградата на община Мендерес.

От прокуратурата допълват, че е установено, че заподозрените общо 16 лица са извършили редица престъпления: образуване на организация с цел извършване на престъпление; членуване в организация, образувана с цел извършване на престъпление; изнудване чрез злоупотреба със служебно положение; документна измама в официален документ; злоупотреба със служебно положение и причиняване на замърсяване – незаконно застрояване по градоустройствени граници.

Новата вълна от арести е част от мащабната кампания на турските власти срещу корупцията на местно равнище. Разследванията са насочени преди всичко към общини, управлявани от НРП, като от 2024 г. досега в хода на тези действия са задържани десетки общински служители и кметове. Сред тях е и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който понастоящем се намира в затвора в Силиври. От 9 март срещу него и още 407 обвиняеми тече мащабен съдебен процес.

Разследванията са част от правителствена кампания за подкопаване на позициите на избраните опозиционни представители след успеха на партията на местните избори през март 2024 г., когато тя спечели контрол над повечето големи градове. Опозицията твърди, че разследванията са политически мотивирани, а правителството отрича политическа намеса и твърди, че съдебната система в Турция действа независимо.