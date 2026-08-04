Нов тренд в Турция: младите наемат, а не си купуват кола

Все повече млади хора в Турция предпочитат да наемат автомобил, вместо да си купят собствен. Това показва анкета на Асоциацията на компаниите за автомобили под наем и мобилност.

Според данните автопаркът с коли под наем в Турция се е разширил до 406 хиляди превозни средства.

Председателят на асоциацията Йозарслан Тангюн обяви наскоро, че поради нарастващото търсене операторите в сектора са закупили 96 500 нови превозни средства през първите 6 месеца на тази година.

По думите му и процентът на собственост върху автомобили сред младите хора намалява, като е отбелязал, че „в развитите страни собствеността на автомобили на глава от населението вече не нараства, а остава постоянна или в някои пазари дори спада."

„При новите поколения ползването изпреварва собствеността. Виждаме, че в развитите страни собствеността върху автомобили на глава от населението остава без промяна или спада на определени пазари", коментира той.

През миналата година секторът за наемане на автомобили е закупил общо 133 360 нови автомобила, през първите шест месеца на 2026 г. броят на закупените автомобили вече е достигнал 96 519 броя. Размерът на данъците, платени от сектора чрез инвестиции в автомобили, възлиза на около 2,35 милиарда евро през 2025 г. и на около 1,64 милиарда евро през първата половина на 2026 г., пише БТА.