Иран: Не се стремим към разширяване на войната

Иран защитава границите си, но не се стреми към разширяване на войната. Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиан.

Изявлението е на фона на думите на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви, че преговорите с Иран са в ход, но Техеран отрича такива да са били планирани под каквато и да е форма.

Вчера Тръмп предупреди, че Иран ще бъде "обезглавен", ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта между двете страни и добави, че Техеран има последен шанс да сключи сделка. Преди това, след като Иран заяви, че не се водят преговори, Тръмп остро разкритикува "невероятно лицемерното" ръководство на Иран.

В отговор на репортерски въпрос за състоянието на преговорите президентът на САЩ заяви, че "те се водят и в момента", и добави, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, наред с други страни, пише БТА. "Това е последният им шанс да подпишат добър документ", каза той, визирайки Иран.