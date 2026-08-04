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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23331597 www.24chasa.bg

Ердоган решава съдбата на 332-ма военни - да ги назначат, повишат или пенсионират

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Турският президент Ердоган Снимка: Twitter/@MaviAsi17

 Върховният военен съвет ще се събере днес в двореца „Бештепе" в Анкара, за да обсъди съдбата на 332-ма военни. Ще бъдат разгледани предложения за повишение, пенсиониране и назначаване.

Президентът на Турция Реджеп Ердоган свиква заседанието, на което ще бъдат разгледани досиетата на личния състав, който ще бъде повишен от полковник в генералски и адмиралски чин, както и на генерали и адмирали, които ще бъдат издигнати в по-горен ранг. Освен това ще бъдат определени и висшите военни, които ще бъдат пенсионирани поради съкращаване на щат или достигане на пределна възраст.

По протокол на срещата, ръководена от Ердоган, ще присъстват и вицепрезидентът Джевдет Йълмаз и десетки други министри. 

В случай на пенсиониране на командващия Военноморските сили, за нов командващ се сочи името на командващия Флота адмирал Кадир Йълдъз, а при Военновъздушните сили – на командващия Бойната авиация армейски генерал Рафет Далкъран, пише БТА.

Предложенията за повишение на генерал-лейтенант Зорлу Топалоглу от Сухопътните войски и генерал-лейтенантите Исмаил Гюнайдън, Ердоган Гюр и Исмаил Юнер от Военновъздушните сили са сред важните точки в дневния ред.

Турският президент Ердоган Снимка: Twitter/@MaviAsi17

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