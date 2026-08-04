Русия е свалила и унищожила 320 украински дрона над 19 области през нощта

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320 украински безпилотни летателни апарата са били свалени и унищожени през изминалата нощ. Това съобщи Министерството на отбраната на Русия.

Дроновете са летели над 19 области. А руските сили са нанесли удари по четири товарни кораба, използвани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), и по завод за автомобилни части в украинския пристанищен град Черноморск в Одеска област.

Снощи са били поразени два товарни кораба в украинските пристанища в Николаев и в Пивденне (Южни), а южно от Одеса са били ударени още два кораба, превозващи оръжия и военно оборудване към украински пристанища, уточни Министерството на отбраната в Москва.

"В резултат на ударите [...] бяха поразени следните цели: в пристанището на Черноморск - Заводът за автомобилни компоненти "Черноморск" и пристанищен терминал, използван от ВСУ за ремонт на военни превозни средства и съхранение на боеприпаси и гориво", се посочва в изявление на министерството.

По-рано днес руската държавна новинарска агенция РИА съобщи, че е Русия извършила няколко нападения с дронове, при които е ударила седем товарни кораба в пристанището на украинския пристанищен град Николаев и във водите на Черно море.

Междувременно склад на руската компания за електронна търговия "Уайлдберис" (Wildberries) в Тверска област е бил повреден при украинска атака с дронове, съобщи днес временно изпълняващият длъжността губернатор Виталий Корольов.

Няма ранени работници, а спасителните служби "работят на мястото на инцидента", заяви той.

Оперативният щаб в руския Крайнодарски край съобщи в "Телеграм", че най-малко 58 души са били ранени в резултат на украинска атака с дронове срещу черноморски курорт Архипо-Осиповка край Геленджик.

"Броят на ранените при атаката с безпилотни летателни апарати в Архипо-Осиповка се увеличи до 58 души", се посочва в публикацията.