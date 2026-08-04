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Войник застреля трима цивилни и един колега край Севастопол

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Руски войник. СНИМКА: МО на Руската федерация/ Архив

Войник застреля четирима души, сред които трима цивилни и един колега, край Севастопол.

"Според първоначалните съобщения, войник е открил огън срещу своите колеги, убивайки един човек, преди да атакува цивилни и да убие трима от тях", написа назначеният от Москва губернатор на черноморския град в анексирания Кримски полуостров Михаил Развожаев в Телеграм.

По думите му инцидентът е станал в град Хмелницки край Севастопол. Жертвите са двама мъже на 71 и 59 години, както и 64-годишна жена. 

Нападателят, чиито мотиви все още не са изяснени и чиято националност не се уточнява, е арестуван, съобщи още той.

Кримският полуостров, който беше анексиран от Русия през 2014 г., от седмици е мишена на украински атаки, целящи да нарушат логистиката на руските сили, разположени в Южна Украйна.

Руски войник. СНИМКА: МО на Руската федерация/ Архив

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