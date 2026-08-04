Жегата в Южна Корея взе 16 жертви за няколко месеца

От средата на май досега са починали шестнадесет души в Южна Корея заради заболявания, свързани с жегата.
Няколко региона в страната са засегнати от екстремни температури.
Общо 2025 души са страдали от заболявания, свързани с жегата, за периода до неделя, а 16 от тях са починали, посочи министерството в изявление. През същия период на миналата година 3170 души са се разболели, а 20 са починали, пише БТА.
Националният температурен рекорд беше "подобрен" три пъти през изминалата седмица, като в неделя достигна 42,5 градуса по Целзий в югоизточния град Янсан, близо до големия пристанищен град Пусан.
В столицата Сеул днес е обявен най-висок код за опасно горещо време поради "много гореща вълна". Очаква се температурата там да достигне 40 градуса.