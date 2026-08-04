КМГ: До 2030 г. Шанхай ще се превърне във водещ световен модерен морски град

Официално бе публикуван и въведен в действие „15-ият петгодишен план за развитие на морското стопанство на Шанхай". Според плана до 2030 г. Шанхай ще се превърне във водещ световен модерен морски град и водеща зона за изграждане на морска сила с китайски характеристики.

Според плана през 2025 г. брутният морски продукт на града достига 1,11 трилиона юана, което представлява 10% от националния брутен морски продукт, като продукцията на единица морска площ ще бъде на първо място в страната. До 2030 г. добавената стойност на морските индустрии на Шанхай ще бъде не по-малко от 350 милиарда юана. За тази цел Шанхай ще изгради индустриален клъстер от световна класа за корабостроене и морско инженерно оборудване, ще укрепи нововъзникващите индустрии като морската нова енергия, морската електронна информация и морската биомедицина, ще насърчи изграждането на национална голяма научна и технологична инфраструктура, като например мрежата за научно наблюдение на морското дъно, и ще добави не по-малко от три нови платформи за морски иновации на високо ниво.