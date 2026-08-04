КМГ: Тази година в Китай са открити над 100 нови международни въздушни товарни линии

От началото на тази година, в отговор на промените в международното търсене, броят на международните въздушни товарни линии в страната непрекъснато нараства. Според статистиката на Отдела за въздушна логистика към Китайската федерация по логистика и снабдяване, през юли в страната са открити общо 11 нови международни въздушни товарни линии. През 2026 г. в страната са открити 103 нови международни въздушни товарни линии, като седмично са добавени 229 двупосочни полета.

От гледна точка на структурата на маршрутите преобладават тези към Азия и Европа – съответно 51 и 38, а освен това има 12 маршрута към Северна Америка. Що се отнася до структурата на товарите, преобладават стоките от трансграничната електронна търговия, стоките от високотехнологичната преработвателна промишленост, стоките с висока добавена стойност, електронните продукти и автомобилните резервни части.