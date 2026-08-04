КМГ: Китай си поставя за цел 50% от електроенергия да е от нефосилни източници до 2030 г.

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Китай си поставя за цел 50% от електроенергия да е от нефосилни източници до 2030 г., става ясно от национален план, публикуван съвместно от Държавната комисия за развитие и реформи и Националната енергийна администрация.

Планът очертава общата пътна карта за енергийния сектор на страната за периода 2026–2030 г. и поставя за цел първоначалното изграждане на нова енергийна система до 2030 г.

Съгласно плана Китай се стреми да осигури високостепенна интеграция на над 2,8 милиарда киловата нови енергийни мощности в електроенергийната мрежа и да изгради мрежа от зарядни станции, способна да обслужва над 110 милиона електромобила до 2030 г.

За постигането на тези цели планът очертава редица приоритети, включително разширяване на доставките на зелена и нисковъглеродна електроенергия, изграждане на по-координирана и устойчива електроенергийна мрежа, повишаване на гъвкавостта на електроенергийната система, подобряване на сигурността на електроснабдяването, напредък в пазарно ориентираните реформи в енергийния сектор и насърчаване на международното сътрудничество.