КМГ: Развитието на провинция Шаанси в „Из Китай с Павел“ (Видео)

В новия епизод на „Из Китай с Павел" продължаваме да ви запознаваме с развитието на провинция Шаанси. Днес ще видим древният град Чънлу, който е превърнат в рай за любителите на порцелана, поради своите самобитни пещерни жилища и работилници.

Чънлу се намира до областния град Тунчуан, който се смята за столицата на порцелана по Пътя на коприната и мястото, в което е роден легендарният лекар Сун Симяо от времето на династия Тан. В Тунчуан е построен музей за традиционна китайска медицина, в който всеки турист може да се докосне до това древно знание.

Провинция Шаанси е дом на множество компании. В своето пътешествие Павел Гълъбов успя да види и една, която произвежда продукти чрез 3Д принтиране. Друго място, което го впечатли изключително силно, бе компанията за отглеждане на кози и произвеждане на козе мляко и кисело мляко с „лактобациликус Булгарикус". Компанията има собствени пасища, а автоматизираната платформа за доене може да обработи от 500 до 800 кози на час.

Да не си помислихте, че това е всичко? Пригответе се да видите още оранжерии за гъби, компания за производство на оризова ракия байдзьоу, винарна с местни сортове грозде и за финал втория по големина водопад в Китай. Приятно гледане!