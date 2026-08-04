ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

17-годишният, нападнал шофьор на автобус в София: ...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23332139 www.24chasa.bg

КМГ: Развитието на провинция Шаанси в „Из Китай с Павел“ (Видео)

КМГ

464
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

В новия епизод на „Из Китай с Павел" продължаваме да ви запознаваме с развитието на провинция Шаанси. Днес ще видим древният град Чънлу, който е превърнат в рай за любителите на порцелана, поради своите самобитни пещерни жилища и работилници.

Чънлу се намира до областния град Тунчуан, който се смята за столицата на порцелана по Пътя на коприната и мястото, в което е роден легендарният лекар Сун Симяо от времето на династия Тан. В Тунчуан е построен музей за традиционна китайска медицина, в който всеки турист може да се докосне до това древно знание.

Провинция Шаанси е дом на множество компании. В своето пътешествие Павел Гълъбов успя да види и една, която произвежда продукти чрез 3Д принтиране. Друго място, което го впечатли изключително силно, бе компанията за отглеждане на кози и произвеждане на козе мляко и кисело мляко с „лактобациликус Булгарикус". Компанията има собствени пасища, а автоматизираната платформа за доене може да обработи от 500 до 800 кози на час.

Да не си помислихте, че това е всичко? Пригответе се да видите още оранжерии за гъби, компания за производство на оризова ракия байдзьоу, винарна с местни сортове грозде и за финал втория по големина водопад в Китай. Приятно гледане! 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво