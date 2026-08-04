КМГ: Артистична трупа от континенталната част на Китай изнесе представления в Тайван

През изминалия уикенд артисти от Китайската въглищна артистична трупа от континенталната част на Китай изнесоха няколко представления на традиционни китайски сценични изкуства в Тайван. От петък до неделя в Тайпе и Гаосюн се състояха три представления с участието на група ветерани от трупата, основана през 1947 г.

Ин Нин, заместник-директор на трупата, заяви, че артистите са избрали да представят по-широко разнообразие от автентични традиционни китайски сценични изкуства пред публиката в Тайван, като по този начин насърчават обмена през Тайванския пролив и засилват взаимното разбирателство.

Представлението, поставено в Тайпе в петък, привлече стотици хора, които реагираха топло с продължителни аплодисменти.

„Очаквам с нетърпение да видя още подобни представления в Тайван. Надявам се също така да посетя още градове в континенталната част на Китай и да се насладя на още характерни форми на традиционните сценични изкуства", заяви местния жител Шън, който присъства на представлението в Тайпе.