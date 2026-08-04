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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23332159 www.24chasa.bg

КМГ: Китайски учен за първи път получи наградата „Уилям Нордберг“

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 3 август, по време на проведената във Флоренция 46-а научна конференция на Международния комитет за космически изследвания (COSPAR), изследователят Уан Дзинсун, главен конструктор на проекта за метеорологичните спътници „Фънюн" към Китайското метеорологично управление, бе удостоен с наградата „Уилям Нордберг".

Наградата се присъжда за изключителни постижения и значителен принос в областта на приложните космически науки. От създаването на наградата през 1988 г. насам Уан Дзинсун е първият китайски учен, удостоен с тази чест, като в същото време на негово име е кръстен астероид. Тази награда е доказателство за високата оценка, която международната академична общност отдава на научните постижения на Китай в областта на космическите науки и приложенията им.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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