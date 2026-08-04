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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23332172 www.24chasa.bg

Турция засилва военната си готовност в Северен Кипър заради регионално напрежение

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Турският министър на отбраната Яшар Гюлер Снимка: 24 часа архив

Турция засилва военната си готовност в Северен Кипър на фона на нарастващото регионално напрежение. Това е заявил турският министър на отбраната Яшар Гюлер в писмен отговор на парламентарно запитване, съобщи кипърското издание "Сайпръс мейл".

Изявлението е направено в отговор на въпроси, свързани с променящата се архитектура на сигурността в НАТО и засилващото се сътрудничество между САЩ, Израел, Гърция и Република Кипър.

 „Като внимаваме да съхраним чувствителния баланс на острова, актуализираме нашата военна готовност, насочена към гарантиране на сигурността" както на Турция, така и на Северен Кипър, е заявил министърът.

Анкара следи внимателно развитието на ситуацията в Кипър и преразглежда военното си присъствие с цел да отговори на това, което определя като потенциални заплахи.

Гюлер посочва още, че Турция следи „дейностите на Израел" в Република Кипър и преценява възможните им последици за регионалната сигурност.

През последните години Кипър укрепи отбранителното си сътрудничество с Гърция, Израел, Франция и Съединените щати чрез съвместни военни учения и споразумения в областта на сигурността, докато Турция нееднократно заявява, че подобно сътрудничество „променя статуквото" в Източното Средиземноморие, пише БТА.

Турският министър на отбраната Яшар Гюлер

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