Защо забраните не спират нелегалния хазарт, а могат да го направят по-видим?

Колкото по-малко видими са лицензираните хазартни оператори, толкова повече пространство остава за незаконните. За този риск предупреждават експерти от игралната индустрия в материал на специализираното международно издание iGaming Business, посветен на решението на Нидерландия да поеме към почти пълна забрана на рекламата на онлайн хазарта.

През юни нидерландското правителство предложи почти пълна забрана на рекламата на онлайн хазарт, премахване на бонусите за нови потребители, общи лимити за депозитите и разширяване на системата за самоизключване CRUKS. Според държавния секретар по правната защита и местата за лишаване от свобода Клаудия ван Брюген мерките са необходими заради нарастващия брой хазартнозависими. Освен това по думите й предложенията надграждат вече въведените ограничения, сред които забрана за участие на популярни личности в реклами, ограничаване на скритата реклама и прекратяване на спортните спонсорства.

И макар представена като част от усилията за по-добра защита на потребителите, анализатори алармират, че тази мярка може да доведе до обратен ефект - легалният сектор да изчезне от публичното пространство, докато незаконните сайтове продължават да достигат до хората чрез социалните мрежи, търсачките и постоянно сменящи се интернет адреси.

Над 95% от рекламите в Нидерландия са на незаконни оператори

По данни на нидерландската браншова организация VNLOK, цитирани от iGaming Business, през последното тримесечие на 2025 г. в платформите на Meta са установени над 70 000 реклами, свързани с хазарт. Над 95% от тях са били на нелицензирани оператори, а едва под 5% от тях са били премахнати. Нидерландският регулатор подава хиляди сигнали до Meta всеки месец, но рекламите остават активни средно около ден и половина и често се появяват отново чрез нови профили и променени имена. Според VNLOK незаконният пазар в страната вече надхвърля 1 млрд. евро годишно и е сравним по размер с регулирания.

Според адвоката по хазартно право Джъстин Франсен именно тук се крие най-големият риск от пълната забрана - лицензираните оператори ще загубят възможността да информират потребителите, че съществува законна, регулирана и защитена алтернатива, докато публичното пространство ще остане на разположение на незаконните сайтове. Така потребителите ще останат без ясен ориентир коя среда е лицензирана и коя действа извън правилата.

Дания и Италия също подават предупредителни сигнали

Нидерландия не е единствената държава, в която строгите рекламни ограничения се свързват с ръст на нелегалния пазар. Според Мортен Рьонде от датската онлайн хазартна асоциация делът на потребителите, използващи лицензирани оператори в Дания, е спаднал от 90% на 70% през 2025 г. По думите му ограниченията намаляват видимостта на легалния сектор, но не възпират незаконните оператори, които продължават да рекламират в социалните мрежи и търсачките.

В Италия почти пълната забрана на рекламата и спонсорството е в сила от 2018 г. Адвокатът Кирино Манчини определя ефекта върху насочването на потребителите към лицензирания пазар като минимален, докато нелегалният хазарт се оценява на около 22 млрд. евро. Тези примери не доказват, че рекламните забрани са единствената причина за растежа на черния пазар, но показват, че сами по себе си не са достатъчни, за да го ограничат.

В България дебатът отново се изостри

България вече прилага широкообхватни ограничения върху рекламата на хазарт. От 2024 г. тя е забранена в радио и телевизионни програми, печатни и електронни медии, интернет страници и на редица обществени места. Законът допуска ограничени изключения за външна реклама, бранд присъствие върху спортна екипировка и съоръжения и спонсорство на инициативи в обществено значими сфери, при ясно определени условия.

През последните седмици темата отново привлече внимание покрай излъчването на Световното първенство по БНТ. СЕМ започна наблюдение заради зрителски сигнали, а БНТ заяви, че показваните клипове представляват спонсорско присъствие, а не реклама на хазартни игри. Случаят отново повдигна въпроса доколко ясно на практика се разграничават забранената реклама, разрешеното спонсорство и комуникацията на търговска марка.

Контролът върху външната реклама също остава във фокуса. В отговор на парламентарен въпрос Министерството на финансите припомни, че рекламите на хазарт не могат да надхвърлят 5% от общата площ на съответния доставчик и трябва да спазват изисквания за отстояние от училища, детски площадки, общежития и други обекти, свързани с деца и младежи. Така дебатът вече не е само колко строги са ограниченията, а дали те се прилагат последователно и достатъчно ясно ли се разграничават реклама, спонсорство и присъствие на бранд.

Мерки срещу афилиейти и нелегални оператори

Паралелно с дебата за рекламата в Народното събрание беше обявено намерение за въвеждане на лицензионен режим за афилиейт операторите, такса върху техните комисиони, блокиране на плащанията към и от нелицензирани оператори и ограничаване на достъпа до незаконни сайтове. Тези мерки насочват вниманието не само към видимостта на легалния сектор, но и към каналите, чрез които незаконните платформи достигат до потребителите и получават плащания - ключов въпрос на фона на европейския опит.

Докато НАП продължава да добавя нови сайтове без действащ лиценз в своите списъци, става ясно, че борбата с нелегалния хазарт не може да се изчерпва нито с рекламни забрани, нито с блокиране на отделни домейни.

„Защитата на потребителите трябва да бъде водеща цел на всяка промяна в регулацията, но тя трябва да се основава на данни и реални механизми срещу незаконния пазар“, посочват от Асоциацията на игралната индустрия в България.

Според организацията са необходими ясни и приложими правила, точно разграничение между реклама, спонсорство и незаконно предлагане и по-добра координация между институциите, технологичните компании, финансовия сектор и легалния бизнес, а не пълна забрана на позиционирането, защото когато лицензираните оператори изчезнат от публичното пространство, освободеното място може да бъде заето от онези, които не се подчиняват на никакви правила.