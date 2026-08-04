Дрон падна върху голям магазини за хранителни стоки в Русия

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Безпилотен летателен апарат падна върху дистрибуционен център на "Лента" - една от най-големите верига магазини за хранителни стоки в Русия и причини пожар близо до Санкт Петербург, предаде Ройтерс.

Представители на "Лента" посочиха, че при атаката в Ленинградска област е бил ранен един човек. Пожарът вече е потушен.

През изминалата нощ в района на втория по големина руски град беше ударен склад, съобщи, от своя страна, губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко. Той обаче не уточни кое точно е поразеното съоръжение, пише БТА.

През последните месеци Украйна увеличи въздушните си удари дълбоко навътре на територията на Русия, като атаките са насочени предимно срещу нефтопреработвателни заводи и складове за електронна търговия, отбелязва Ройтерс.