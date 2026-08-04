ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Осмото издание на Международния фестивал за куклен...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23332295 www.24chasa.bg

Дрон падна върху голям магазини за хранителни стоки в Русия

1596
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дрон СНИМКА: Getty Images

Безпилотен летателен апарат падна върху дистрибуционен център на "Лента" - една от най-големите верига магазини за хранителни стоки в Русия и причини пожар близо до Санкт Петербург, предаде Ройтерс.

Представители на "Лента" посочиха, че при атаката в Ленинградска област е бил ранен един човек. Пожарът вече е потушен.

През изминалата нощ в района на втория по големина руски град беше ударен склад, съобщи, от своя страна, губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко. Той обаче не уточни кое точно е поразеното съоръжение, пише БТА.

През последните месеци Украйна увеличи въздушните си удари дълбоко навътре на територията на Русия, като атаките са насочени предимно срещу нефтопреработвателни заводи и складове за електронна търговия, отбелязва Ройтерс.

Дрон СНИМКА: Getty Images

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво