ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национал на ЦСКА 1948: "Панатинайкос" е голяма кла...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23332533 www.24chasa.bg

Три лъва умряха от жегите в зоологическа градина в Токио

1264
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Лъв

Три лъва са умрели в зоологическа градина в Токио, вероятно от топлинен удар, а други са под наблюдение, съобщи днес говорителка на зоопарка, цитирана от Франс прес.

АФП отбелязва, че жегата е нещо обичайно за африканските големи котки, но те явно се справят трудно с високите нива на влажност в Япония.

И след миналото горещо лято, и сега архипелагът  е обхванат от нова гореща вълна, като в някои региони температурите достигнаха през последните седмици 40 градуса по Целзий - праг, който вече попада в новата категория "изключително горещи дни".

От средата на миналия месец 10 от 16-те лъва в зоопарка в Тама, на запад от столицата Токио, са проявили симптоми като "загуба на апетит и намалена активност", а три лъвици са умрели, се посочва в съобщение на зоопарка, който затвори до второ нареждане заграждението на големите котки, където посетителите обикновено са развеждани с автобуси като на сафари.

Една 3-годишна лъвица е умряла на 28 юли, друга, на 11 години – в петък, а трета, на 15 години – в неделя, пише БТА.

"Според нашия ветеринарен лекар причината за смъртта може да е топлинен удар", като са наблюдавани признаци на дехидратация и мултиорганна недостатъчност, заяви говорителката на зоопарка пред AФП.

Лъв

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво