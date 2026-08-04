Турският здравен министър спаси пътник, получил криза по време на полет

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Турският здравен министър Кемал Мемишоглу и придружаващата го делегация оказаха първа помощ на пътник, на когото му е прилошало по време на вътрешния полет на „Търкиш ейрлайнс" (Turkish Airlines) по линията Батман – Истанбул, съобщи агенция ДХА.

Пасажерът е получил криза и му е прилошало. След съобщението на кабинния екипаж с молба за медицинско лице на борда, здравният министър Кемал Мемишоглу и неговата делегация веднага отишли при пътника и се притекли на помощ.

Сред тях бил генералният директор на държавните болници Мухамед Емин Демиркол и други специалисти, които прегледали състоянието на пътника, до когото министърът отишъл.

След извършената медицинска намеса състоянието на пътника се е подобрило, пише БТА.