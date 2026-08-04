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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23332739 www.24chasa.bg

Задържаха руснак, произвеждал дронове по указания на украинските служби

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Украински дрон.

Агенти от Федералната служба за сигурност (ФСС) на Русия задържаха в Крим руски гражданин, за когото се смята, че е организирал производство на дронове под ръководството на украинските тайни служби, предаде ТАСС.

Мъжът е изработвал компоненти за дронове с принтери за триизмерен (3D) печат, като някои от произвежданите безпилотни летателни апарати са можели да носят боеприпаси, сочат данни от разследването.

Задържаният руски гражданин е роден през 1993 г. в украинската Херсонска област и понастоящем живее в град Красноперекопск.

Според ФСС той е бил вербуван през социалната мрежа Телеграм от служител на Службата за сигурност на Украйна и е събирал и предавал на Киев сведения за придвижването на военна техника, за местата на разполагане на подразделения на руската армия и за местоположението на обектите от критичната инфраструктура на Кримския полуостров, посочва БТА.

При претърсване на имоти, свързани със задържания руснак, са били открити четири принтера за триизмерен печат, два дрона и средства за управлението им, както и над 200 компонента, включително батерии, електродвигатели, антени и др.

Украински дрон.

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