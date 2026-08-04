Външните министри от ЕС обсъждат кризата с мигрантите в Сеута

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Министрите на вътрешните работи на страните членки на ЕС провеждат видеоконферентна среща, посветена на кризата с мигрантите в Сеута, предадоха ДПА и Франс прес. Срещата беше организирана след искане на лидерите на 22 държави, начело с Италия, Дания, Германия и Унгария.

Видеоконференцията започна след 10:00 ч. местно време (08:00 по Гринуич).

Испания „е изразила разочарованието си от липсата на солидарност" от страна на някои държави членки по време на кризата в Сеута, стана ясно от вчерашната среща на посланиците на страните членки в ЕС. Тогава няколко страни, начело с Италия, заговориха за суспендиране на Испания от Шенген, а Рим върна проверките по морската и въздушната граница с тази страна за един месец, считано от 1 август.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за „общ европейски отговор", насочен към „укрепване на външните граници".

През последните месеци Брюксел вече значително затегна правилата в областта на миграцията. Сред новите мерки е възможността държавите членки да изпращат лица с окончателно отхвърлени молби за убежище в центрове извън границите на ЕС – така наречените „центрове за връщане". Някои държави членки активно подкрепят тази идея и възнамеряват до края на годината да сключат първите споразумения с трети страни в тази насока.

Сред обсъжданите мерки са и засилено наблюдение на границите и по-широко използване на физически прегради, пише БТА.