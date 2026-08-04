Фондът за разрастване в Европа започва да инвестира

Днес Европейската комисия приключи последните правни стъпки за създаване на Фонд за разрастване в Европа - „Scaleup Europe", който ще започне да стимулира европейски предприятия да се развиват по-бързо и да се конкурират в световен мащаб. Това съобщиха от пресцентъра на ЕК.

„Днешното съобщение бележи промяна в инвестиционната среда за европейските технологични дружества. С фонда „Scaleup Europe" надграждаме научните достойнства и добрите резултати на Европа в стартиращите предприятия и преодоляваме недостига на финансиране за нашите най-обещаващи дружества, за да станат световни лидери, като същевременно запазим базата им в Европа. Фондът „Scaleup Europe" също така показва какво можем да постигнем за кратко време, когато Комисията работи ръка за ръка с водещи частни инвеститори", заяви комисарят за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева.

С първоначална цел от 5 милиарда евро фондът ще подпомага разрастващи се дружества в критични технологични области, включително изкуствен интелект, квантови технологии, биотехнологии и чисти технологии.

Учредителната инвеститорска група обединява силна коалиция от публични и частни партньори, включително Novo Holdings, EIFO (Износния и инвестиционен фонд на Дания), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia di San Paolo заедно с Intesa Sanpaolo и Fondazione Cariplo, APG Asset Management от името на нидерландския пенсионен фонд ABP, Wallenberg Investments и Allianz, заедно с Комисията.