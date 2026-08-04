В Турция задържаха 72-ма заподозрени за предоставяне на гражданство след фалшиви експертизи

Седемдесет и двама заподозрени за предоставяне на турско гражданство на 687 души въз основа на фалшиви експертизи да били задържани при мащабна акция на полицията в 16 окръга на Турция.

Това съобщи агенция ИХА, позовавайки се на изявление на министъра на правосъдието Акън Гюрлек.

„По време на операцията в 16-те окръга (...) срещу престъпна организация, за която е установено, че е осигурявала турско гражданство чрез симулирани сделки за покупко-продажба на имоти с ниска стойност, представяни като скъпи чрез фалшиви експертни оценки, са задържани 72 заподозрени, а на седем юридически лица са наложени запори и са им назначени синдици", цитира думите на министъра агенцията. Освен това са конфискувани 1045 недвижими имота, един хотел в Бодрум, 15 моторни превозни средства, една яхта и десет банкови сметки, пише БТА.

„Установено е, че 687 души са придобили гражданство по този метод", е подчертал Гюрлек и е добавил, че заподозрените са извършили фиктивни финансови трансфери от чужбина към Турция на обща стойност 45,64 милиона евро, средства от които реално не са постъпили в страната.

Министърът е съобщил, че разследването по случая продължава.