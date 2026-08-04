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Котка избяга след полет на летището в Брюксел, намериха я

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Котка Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Котка, която изчезна след пристигането си на летището в Брюксел с полет от Румъния, беше намерена след 17-дневно издирване, съобщи ДПА, позовавайки се на съобщение на белгийски медии.

Котката на име Мишу е пътувала в товарния отсек на самолет, изпълнявал полет до белгийската столица от румънския град Бакъу на 17 юли, става ясно от публикация във Фейсбук на нейния собственик.

При пристигането на летището в Брюксел собственикът е получил празната транспортна клетка на животното. Предполага се, че котката е избягала някъде след кацането между самолета и сградите на летището, пише БТА.

След повече от две седмици без никаква следа котката Мишу обаче е била открита и върната на стопаните си.

Засега не се съобщава къде точно е намерено животното, нито как е успяло да оцелее 17 дни на територията на летището, пише още ДПА.

Котка

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