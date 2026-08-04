Кадри показват предполагаема атака с дрон срещу цивилен в Херсон (Видео)

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Видеоклип, разпространен от полицията, на който се вижда как цивилен украинец е преследван от дрон в Херсон, предизвика възмущението на украинските власти. Те осъдиха записа като "умишлена руска стратегия", предаде Франс прес.

На тези кадри, чиято автентичност не е потвърдена от АФП, мъж в тъмни дрехи тича около автомобил насред улицата, опитвайки се да избяга от дрон FPV (First Person View - управляван дистанционно дрон), който го следва бавно, преди да взриви експлозивния си заряд.

Според полицията 52-годишният мъж е с наранявания и мозъчно сътресение.

Украинският външен министър Андрий Сибига осъди "варварското военно престъпление, извършено от Русия" и заяви, че "хиляди подобни престъпления никога не стават достояние на обществеността".

"Става дума за умишлена и системна руска стратегия. Те знаят точно какво правят", заяви министърът в Екс.

Според украинския омбудсман Дмитро Лубинец човекът, който се вижда на видеото, е "невъоръжен продавач на пазара". Лубинец обвини руската армия, че "преследва цивилни", пише БТА.

Град Херсон, който преди войната имаше около 280 000 жители, беше под руски контрол от март до ноември 2022 г. Руските сили, които сега се намират от другата страна на река Днепър, минаваща покрай града, го обстрелват редовно, главно с дронове, отбелязва АФП.