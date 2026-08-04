ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Войната в Близкия изток вдигна рекордно продажбите...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23333344 www.24chasa.bg

Кадри показват предполагаема атака с дрон срещу цивилен в Херсон (Видео)

980
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дрон Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Видеоклип, разпространен от полицията, на който се вижда как цивилен украинец е преследван от дрон в Херсон, предизвика възмущението на украинските власти. Те осъдиха записа като "умишлена руска стратегия", предаде Франс прес.

На тези кадри, чиято автентичност не е потвърдена от АФП, мъж в тъмни дрехи тича около автомобил насред улицата, опитвайки се да избяга от дрон FPV (First Person View - управляван дистанционно дрон), който го следва бавно, преди да взриви експлозивния си заряд.

Според полицията 52-годишният мъж е с наранявания и мозъчно сътресение.

Украинският външен министър Андрий Сибига осъди "варварското военно престъпление, извършено от Русия" и заяви, че "хиляди подобни престъпления никога не стават достояние на обществеността".

"Става дума за умишлена и системна руска стратегия. Те знаят точно какво правят", заяви министърът в Екс.

Според украинския омбудсман Дмитро Лубинец човекът, който се вижда на видеото, е "невъоръжен продавач на пазара". Лубинец обвини руската армия, че "преследва цивилни", пише БТА.

Град Херсон, който преди войната имаше около 280 000 жители, беше под руски контрол от март до ноември 2022 г. Руските сили, които сега се намират от другата страна на река Днепър, минаваща покрай града, го обстрелват редовно, главно с дронове, отбелязва АФП.

Дрон

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво