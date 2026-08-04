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Испанските власти спасиха двама мигранти, прекарали 2 седмици в открито море

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Двамата африканци плували с лодка

Двама мигранти бяха спасени днес, след като прекараха две седмици в плаване с лодка в Средиземно море, опитвайки се да стигнат до Балеарските острови.

Това  съобщиха испанските власти, които продължават издирването на телата на още 17 души, пътували, според оцелелите, в същата лодка и загинали по пътя, предаде Франс прес.

Двамата са спасени броени дни след безпрецедентната миграционна криза в Сеута, до която се стигна, след като 50 000 мигранти нахлуха в тази испанска територия в Северна Африка, преди по-голямата част от тях да се върнат обратно в съседно Мароко.

Двамата мъже от Северна Африка са били спасени тази нощ на около 20 километра югозападно от Майорка, се посочва в съобщение на префектурата на Балеарските острови. Те са били откарани в болница, той като са били обезводнени и недохранени, уточнява източникът.

Двамата разказали, че лодката им се е носела по водата в продължение на 15 дни, а 17 души, пътували с тях, са загинали по пътя, пише БТА.

"Няма никакви свидетелства за останалите хора освен показанията на двамата оцелели", уточни пред АФП говорителка на префектурата.

Морските спасителни служби изпратиха хеликоптер за претърсването на района, където бяха открити двамата мигранти.

Двамата африканци плували с лодка

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