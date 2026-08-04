Катар обвини Израел: Бавите изпълнението на плана за мир в Газа

Катар, който посредничи в усилията за прекратяване на огъня в Близкия изток, обвини Израел, че бави прилагането на мирния план за Газа. Това се случи, след като американският президент Доналд Тръмп каза вчера, че палестинската групировка „Хамас“ се е съгласила да се разоръжи, а израелската армия отказва да се изтегли, предаде Франс прес.

„За международната общност е ясно кой възпрепятства изпълнението на споразумението“, каза пред журналисти говорителят на катарското външно министерство Маджед ал Ансари, цитиран от БТА. Той изтъкна, че цялата отговорност се носи от израелската страна.

Засилването на израелските удари в Газа през последните дни „не е нищо друго, освен опит да се провали изпълнението на плана и да се блокират мирните решения“, отбеляза Ансари.

Днес стана ясно, че пратеникът за Газа на Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп Николай Младенов се е срещнал с премиера на Израел Бенямин Нетаняху и неговия екип.ю

Според двама източници, запознати със съдържанието на разговорите, Младенов е оказал натиск върху Нетаняху да спре израелските удари в ивицата Газа в рамките на усилията за прилагане на споразумението за разоръжаване на палестинската групировка „Хамас", обявено от Тръмп в четвъртък.

След оповестяването на споразумението обаче Израел обяви, че има „сериозни опасения по отношение на сигурността" и засили ударите в Газа. При тях в нощта на събота срещу неделя бяха убити 17 души по данни на местните здравни власти. В понеделник нямаше регистрирани израелски удари в ивицата.

Съветът за мир уточни, че очаква Израел да се изтегли изцяло от Газа едва след пълното разоръжаване на „Хамас"