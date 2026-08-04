National Geographic Italia нареди Халкидики сред топ дестинациите за лято 2026

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Халкидики е сред водещите предложения на National Geographic Traveler Italia за летните пътувания през 2026 г. Акцент в публикацията е остров Диапорос, чиято впечатляваща природна красота представя региона пред италианската публика.

Материалът е разпространен като специално приложение към един от най-големите италиански вестници – La Repubblica. Признанието идва скоро след включването на Халкидики и в туристическата селекция на Lonely Planet Italia.

Интересът на италианските туристи към гръцката дестинация продължава да нараства. За популярността ѝ допринасят директните въздушни връзки със Солун и системното представяне на региона във водещи международни медии.

През 2025 г. Халкидики беше показан и в популярното туристическо предаване Linea Verde по RAI Uno, гледано от над 3,7 милиона зрители. Според местната туристическа организация това е резултат от дългогодишна работа и целенасочено присъствие на италианския пазар.