Хладилник за хора спасява в жегите, когато климатикът не може

Само за 10 мин вътре в него при 15° по Целзий изчезва топлинното изтощение

130 компании вече са се сдобили с уреда за комфорта на служителите си

След като миналата година изумиха света с пералня за хора, която служи едновременно като баня и спа център, сега японците представиха поредното си практично изобретение – хладилник за индивидуално охлаждане в жегите. Сигурно не са малко тези, които в ужасно горещ ден са отваряли хладилника си и са си пожелавали да се озоват вътре. И ето, че производителят на охладителни инсталации SDRS и доставчикът на индустриално оборудване “Труско Накаяма” са превърнали това желание в реалност. Целта е работниците да могат да бъдат предпазени от горещите вълни, които морят планетата заради промените в климата. 130 компании в Япония и по света вече са закупили съоръжението, за да облекчат условията на труд на служителите си през лятото.

От началото на горещия сезон екстремните температури не пощадиха Страната на изгряващото слънце и достигнаха до почти 40 градуса, които се усещат като 45 заради голямата влага. Кутията за персонално охлаждане Do Hiemon Box, както е наречена официално, външно прилича много на хладилниците за напитки, използвани в магазините. Предната врата е от прозрачно стъкло, но за удобство на ползващите вътре има седалка. Според комюнике на създателите хладилникът за хора трябва да предпазва работниците в заводите, както и тези, които се трудят на открито.

Другото му предназначение е за масови събития навън като концерти и фестивали. Въобще на места, където познатите ни традиционни климатици не вършат работа по една или друга причина.

Хладилникът за хора е направен да се пренася лесно на колелца и поставен на място да се включва в електрическата мрежа. Въздухът във вентилаторите се охлажда до 5 градуса по Целзий, но в кабината температурата не пада под 15 градуса. Уредът е много икономичен – ползва около половината електроенергия, необходима за стандартен климатик, и спира автоматично след 20 минути употреба, така че ползващите го да се освежат, но без да настинат. В повечето случаи за добро охлаждане са необходими само 5 мин, а след 10 мин изчезва усещането за топлинно изтощение. Студеният въздух е насочен основно към главата, врата, раменете и гърба. Кутията има 3 степени на работа според нуждите на потребителя.

При сегашните екстремни температури търсенето на хладилника за хора е много активно, независимо от високата цена от 1,5 млн. йени, или около 9000 евро, разкриват медиите в Япония. Засега той не е предназначен за домашно, а само за индустриално ползване. А за съвременните компании това е стратегическа инвестиция, защото повишава ефикасността на служителите.



Климатизираните дрехи са предшественикът

Климатизираните работни дрехи са измислени още през 2004 г., но минават цели 20 години, преди да направят своя решителен пробив. Този момент настъпва, когато все повече хора започват да се замислят за последиците, които промените в климата имат върху човешкото здраве.

Човекът притежава “психологическа охлаждаща инсталация”. Когато мозъкът усети топлина благодарение на своя температурен сензор – кожата, той подава сигнал на потните жлези да отделят необходимото количество пот, като по този начин понижава телесната температура чрез изпарение. Облеклото с вградена климатична система засилва максимално този охлаждащ ефект. Въздухът, засмукван отвън от два малки вентилатора, монтирани на гърба на дрехата, циркулира между плата и тялото, като незабавно изпарява потта. Вентилаторите се захранват от батерия, която се помещава в джоба на дрехата.

Разработването на концепцията преминава през множество предизвикателства и обрати, преди облеклото с вградено охлаждане да излезе на пазара и да спечели обществено признание. Пионер в създаването на това изобретение отново е японец - Ичигая Хироши, днес на 75 години и президент на компанията “Кучофуку”. В началото на 90-те години на миналия век той произвежда оборудване за измерване качеството на изображението при електроннолъчеви тръби за телевизионни производители и няма никакъв опит в охладителните системи. Но току-що е стартирал собствен бизнес и има смели идеи и големи амбиции.

Първоначално изработва прототип на облекло, снабдено със система за водно охлаждане. Помпа изтегля вода от резервоар през тръбички и я разпръсква върху дрехата. След това облеклото отвежда топлината чрез изпарение, а влагата се отнася от въздушния поток, създаван от вентилатор. За да изпробва прототипа, Хироши пътува с влак, облечен в него и носейки малка табела с надпис: “Провежда се експеримент”.

Резервоарите обаче били тежки и склонни към течове. Освен това охлаждането се оказало прекомерно, когато температурите са ниски, и недостатъчно, когато било наистина горещо. Накратко, първият опит се оказал пълен провал...

Но докато търси решение на проблема с течовете, изобретателят получава проблясък. “Защо да добавяме вода? Тялото само осигурява достатъчно вода за изпаряване, за да се охлади: това е феноменът на изпотяване. Всичко, което беше необходимо, беше да се изпари тази пот с помощта на вентилатор, за да се поддържа тялото на правилната температура”, разказва днес той. Един от по-ранните варианти на климатизираното яке, създадено от Хороши.

Минават обаче няколко години, докато през 2004 г. първите 7000 броя от “якетата с климатизация” са пуснати в продажба като лимитирана серия. Дълго време продажбите се задържат на около 10 000 облекла годишно. “Хората се питаха защо някой би носил яке в разгара на гореща вълна. Човек трябваше да го пробва, за да разбере колко е удобно всъщност...”, посочва Хироши. Той не се отчайва и влага в изобретението всичките си лични спестявания, като междувременно усъвършенства вентилаторите за охлаждане.

През 2011 г. компанията най-накрая се стабилизира. По същото време е решен проблемът с батериите вместо обикновени сухи батерии, вече се произвеждат литиево-йонни батерии, което значително увеличава времето за работа и силата на въздушния поток. Добрата репутация на това облекло с вградена климатизация се разпространява сред строителните работници в цялата страна благодарение на личните препоръки и интернет. През следващата 2012 г. продажбите се удвояват и продължават да растат, достигайки 1,2 млн. броя до 2019 г.

Напоследък се разработват продукти в сътрудничество с известни производители на облекло. Освен работещите на открито все повече хора използват климатизираните дрехи за спортове на открито и къмпинг. Въпреки това до момента, в който японската компания преодолява трудностите, вече са се появили редица конкурентни продукти. Днес пазарът на облекла с вградени вентилатори се оценява на милиарди.

Но облеклото с вградени вентилатори не осигурява същинска климатизация, а просто създава усещане за прохлада. Поради тази причина в момента се разработват нови модели, способни активно да генерират студен въздух и да осигуряват трайно охлаждане. Концепцията предвижда добавяне на метални пластини до вентилаторите. Когато дрехата се включи в захранването и се задейства, тези пластини генерират студ. Тази технология работи на принципа на безшумен минихладилник. Чрез нея температурата близо до тялото може да бъде свалена до 18°.