Европа опитва да пребори зависимостта си от Palantir

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В цяла Европа тече търсене на алтернативи на американската компания за анализ на данни

Европейски държави все по-активно търсят алтернативи на американската компания Palantir, която играе ключова роля в системите за сигурност, разузнаване и здравеопазване на континента. Според европейски представители зависимостта от американски технологични компании поставя под въпрос цифровия суверенитет на ЕС. Въпреки това експерти предупреждават, че замяната на Palantir ще бъде изключително трудна заради нейното технологично предимство и дълбоката ѝ интеграция в държавните системи.

Когато миналия месец ръководителите на службите за сигурност на Франция и Германия обявиха планове за създаване на „европейски суверенен цифров гръбнак", представители на технологичната и отбранителната индустрия от двете страни на Атлантика веднага разбраха какво всъщност означава това: сбогом на Palantir, отбелязва "Политико".

В цяла Европа тече търсене на алтернативи на американската компания за анализ на данни,

която според все по-голям брой правителствени представители е прекалено дълбоко внедрена в някои от най-чувствителните сфери на държавното управление – от местната полиция и международното разузнаване до националната отбрана и здравните системи.

Именно критичната роля на Palantir в ежедневната работа на институциите и почти ненадминатият ѝ опит в обработката на данни обаче ще направят изключително трудно Европа да се откаже от нея в стремежа си към по-голям цифров суверенитет.

„Нека бъдем честни – продуктът на Palantir е много добър и пристрастяващ, почти като захарта в Coca-Cola", казва френският застъпник за цифров суверенитет Филип Латомб. „Palantir може да обработва огромни количества данни с изключителна прецизност, а благодарение на дългогодишния си опит е успяла да усъвършенства алгоритмите си чрез работата с множество клиенти и различни приложения."

Въпреки това стремежът към освобождаване от зависимостта от Palantir набира скорост в Европа – от Мадрид, където правителството на Педро Санчес е разпоредило на държавно подкрепяни компании да изключат Palantir от бъдещи обществени поръчки, до Франция, където вътрешното разузнаване (DGSI) избра френската компания ChapsVision вместо Palantir.

Във Великобритания следващото голямо изпитание може да настъпи през февруари 2027 г., когато новото лейбъристко правителство на Анди Бърнам ще трябва да реши дали да прекрати договора на стойност 330 милиона британски лири за платформата за федеративни данни на Националната здравна служба (NHS).

Миналия месец решението на френските и германските разузнавателни служби да изберат ChapsVision беше двоен удар за ръководството на Palantir. Главният изпълнителен директор Алекс Карп реагира с видимо раздразнение и заяви, че не се тревожи от европейските конкуренти. „Имаме модел за това кое не работи", пошегува се той по Fox Business. „Казва се Европа."

Главният изпълнителен директор на ChapsVision Оливие Деленбах заяви, че компанията му се възползва от това, което той нарича „инстинктивно отхвърляне на Palantir" в Европа.

Той обаче предупреди, че не иска ChapsVision да бъде възприемана просто като анти-Palantir алтернатива. Според него цифровият суверенитет ще остане празна фраза, ако правителствата не го превърнат в индустриална политика. „Нуждаем се от повече обществени поръчки", каза Деленбах.

Белгия, Германия, Люксембург, Румъния, Нидерландия и Канада вече са проявили интерес към френската военна система с изкуствен интелект Artemis AI, разработена от Thales, според един от архитектите на проекта Патрик Моро.

„Всички те искат да могат да избират суверенно решение, което е съвместимо със стандартите на НАТО", каза той. „За разлика от черната кутия на Palantir."

Засега обаче дори поддръжниците на европейските алтернативи признават, че пазарът е фрагментиран и европейските компании все още не могат да се сравняват с мащаба и опита на Palantir.

Адмирал Пиер Вандие, върховен главнокомандващ на НАТО по трансформацията, наскоро заяви пред POLITICO, че алиансът няма жизнеспособна алтернатива на бойните AI технологии на Palantir.

Друг високопоставен представител на НАТО, пожелал анонимност, посочи, че системата на Palantir има ненадмината способност да обработва огромни масиви от сателитни изображения, да идентифицира цели, да препоръчва подходящо оръжие, да изчислява необходимите боеприпаси и дори автоматично да подава заявка за попълване на запасите.

„Доколкото ми е известно, към днешна дата няма реален конкурент на Palantir", заяви Вандие още през май.

Palantir е основана от Алекс Карп и милиардера Питър Тийл и изгражда репутацията си в системата за национална сигурност на САЩ.

Днес компанията има пазарна капитализация от около 330 милиарда долара

Тийл е един от най-влиятелните поддръжници на президента на САЩ Доналд Тръмп в Силициевата долина, а работата на компанията с американската имиграционна служба (ICE) и израелската армия е обект на критики от Amnesty International и други организации за предполагаеми нарушения на човешките права.

Допълнително безпокойство предизвикаха разкритията за тайното общество Dialog, създадено от Тийл, както и манифестът на Карп, според който Palantir е най-голямата надежда на демократичния Запад да изпревари авторитарните си съперници.

„Питър Тийл твърди, че защитата на свободата не изисква непременно демокрация", каза френският депутат Орелиен Сентул, автор на доклад за чуждестранните военни зависимости. „Той ясно използва технологични средства, за да обслужва политическия си проект, а тук говорим за технофашисти."

Говорител на Palantir отхвърли тези обвинения като „абсурдни", като подчерта, че компанията продължава да подкрепя украинската армия и че защитата на личните данни и гражданските свободи е основен принцип в дейността ѝ.

Много от европейските критици на компанията обаче смятат, че въпросът не е толкова идеологически, колкото свързан с технологичния суверенитет.

Ако Европа успее да замени Palantir в най-чувствителните си структури за сигурност, това би могло да се превърне в модел за възстановяване на технологичната независимост.

Ако не успее, това ще покаже колко нереалистични са надеждите за намаляване на зависимостта от американските технологични гиганти, които осигуряват облачна инфраструктура и хардуер.

Съществува и неудобната реалност, че докато европейските лидери призовават за дистанциране от Palantir, най-големите банки и инвестиционни фондове на континента значително увеличават инвестициите си в американската компания, която се стреми да се възползва от бума на изкуствения интелект.

Присъствието на Palantir в Европа започва много преди настоящия AI бум

Един от ключовите фактори за растежа ѝ е способността да използва кризите, за да демонстрира стойността си за правителствата.

Във Франция компанията навлезе след терористичните атаки в Париж през ноември 2015 г., когато службите за сигурност търсеха нови инструменти за анализ на данни. През 2016 г. вътрешното разузнаване подписа договор с Palantir.

Подобен модел се повтори и в Германия, където полицията в провинция Хесен внедри системата Gotham под името hessenDATA, която се превърна в ключов инструмент за разкриване на престъпления.

Днес Германия е силно разделена по въпроса за използването на софтуера на Palantir. Федералният министър на вътрешните работи Александер Добринд настоява за разширяване на употребата му, но среща съпротива както от коалиционните партньори социалдемократи, така и от висши служители в службите за сигурност.

Сходна история се разви и във Великобритания по време на пандемията от COVID-19. Palantir започна работа с NHS срещу символично възнаграждение от 1 британска лира, за да помогне за обединяването и анализа на данните по време на кризата.

Европол използва платформата Gotham между 2016 и 2021 г., преди да се откаже от нея. Според един от служителите на агенцията проблемът не е толкова идеологически, колкото практичен – платформата е скъпа, създава зависимост от Palantir и не винаги е необходима.

„Palantir е изключително добра, когато разполагате с огромни масиви от данни и искате да свържете всичко помежду му", казва той. „Но това не е нашият случай. В много ситуации алтернативите са достатъчно добри."

Palantir активно търси нови възможности в европейската отбрана

На 1 юли системата Maven Smart System, първоначално разработена за Пентагона, стана напълно оперативна в НАТО и получи разрешение да работи в класифицираната мрежа на алианса.

„Това е много важен етап за европейската отбрана", заяви ръководителят на Palantir за Великобритания Луис Мозли.

Влиянието на компанията обаче далеч не се ограничава до държавните институции. Airbus използва платформата Foundry като основа на своята авиационна система за данни, а компании като BMW, British Petroleum и медийната група Axel Springer също разчитат на Foundry за повишаване на производителността.

Дори Европа да успее частично да намали зависимостта си от Palantir, моделът на компанията, изграден върху най-новите големи езикови AI системи, изглежда става още по-силен.

На 30 юни Amazon Web Services обяви инвестиция от 1 милиард долара в нова организация за инженери, които ще работят директно в централите на клиентите, за да изграждат AI системи заедно с тях.

Няколко дни по-късно Microsoft съобщи за инвестиция от 2,5 милиарда долара, с която ще изпрати 6000 инженери и индустриални специалисти в организациите на своите клиенти.

И двата подхода напомнят модела, който Palantir въведе преди години – не просто да продава софтуер, а да интегрира свои инженери в операциите на клиента.

Именно комбинацията от силни продукти и приложение в най-чувствителните сфери превръща Palantir в най-важния тест за европейския цифров суверенитет.

Ако европейските правителства и компании успеят да заменят софтуерния слой, който превръща данните в решения, те може да намерят модел за възстановяване на част от цифровата си независимост.

Ако не успеят, следващото поколение AI инструменти на американските технологични гиганти може да се окаже още по-трудно за замяна.

„Европейските публични институции не могат да станат зависими от софтуер, разработен от тесен кръг американски технологични милиардери с неясен политически светоглед", заяви германската евродепутатка от Зелените Хана Нойман, член на комисията по отбрана в Европейския парламент. „Това би било като да възложим част от демократичната държава на частна разузнавателна служба, която не носи отговорност нито пред избирателите, нито пред парламента."