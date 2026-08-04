Министрите на ЕС са единодушни: Шенген не е проблемът на кризата в Сеута

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75 са вече смъртните случаи, свързани с мигрантската криза в испанския ексклав

Вътрешният министър на Франция днес обяви, че министрите от ЕС са се съгласили, че Шенгенската зона не е проблемът, след като бяха отправени призиви Испания да бъде временно изключена от нея заради наплива на мигранти в северноафриканския ѝ полуексклав Сеута, предаде Франс прес.

„Всички се съгласихме, че Шенгенското пространство всъщност не е проблемът“, заяви вътрешният министър Лоран Нуниез след среща с колегите си от ЕС, след като миналата седмица Италия и Дания призоваха Испания да бъде изключена от зоната за свободно движение заради кризата в Сеута.

Нуниез добави, че около 70 000 мигранти са били експулсирани от Сеута през последните дни.

„Ясно е, че Шенгенското пространство по никакъв начин не бе компрометирано от тази криза“, заяви испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка Гомес след видеоконферентния разговор на фона на критиките срещу Испания за начина по-който е защитила външните граници на блока.

Вътрешните министри на страните от ЕС обявиха, че са единни и са готови да подкрепят Испания в усилията ѝ да охранява границите си от нелегални мигранти, след като миналата седмица хиляди мароканци нахлуха в испанския ексклав Сеута, заяви ирландският министър по въпросите на миграцията Джим О'Калагън, цитиран от Ройтерс и БТА.

Масовото нахлуване на нелегални мигранти в испанската северноафриканска територия Сеута миналата седмица не е "компрометирало" Шенгенското пространство за безвизови пътувания на Европа, заяви днес испанският вътрешен министър Фернандо Гранде-Марласка Гомес

Испанският министър на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка Гомес днес информира колегите си от ЕС, че по неокончателни данни броят на смъртните случаи, свързани с мигрантската криза в испанския ексклав Сеута е достигнал 75 души. Това предаде Ройтерс, цитирайки френския вътрешен министър Лоран Нуниез.

Нуниез добави, че най-малко 72 000 мигранти са влезли нелегално миналата седмица в Сеута, като около 70 000 от тях вече са се върнали в Мароко.

АФП отбелязва, че до този момент официалните данни на испанското правителство са сочели, че в Сеута са влезли около 50 000 мигранти, като "почти всички" вече са се върнали на мароканска територия.

Той заяви, че по време на днешния видеоразговор всички министри от ЕС са похвалили испанското правителство за начина, по който то се е справило с кризата.

Нуниез каза още, че Франция е решила да засили проверките по границата си с Италия в сътрудничество с италианските власти.

Министрите на вътрешните работи от ЕС и от асоциираните страни от Шенгенското пространство обсъдиха днес ситуацията в Сеута на извънредна видеоконферентна среща.

Испания беше предупредена от Мароко за рисковете за миграцията, които представлява скорошното решение на испански съд, още преди кризата в Сеута, заяви днес високопоставен марокански представител пред Франс прес, което впоследствие беше отречено от Мадрид.

Според мароканския представител, който снощи говори пред АФП и други медии, мароканските власти са предупредили Мадрид за рисковете, които представлява скорошното съдебно постановление на испанския Върховен съд, според което незабавното депортиране на мигранти няма да се прилага за пристигащите по море.

"Обяснихме им, че това решение ще създаде проблем за нас. И то създаде проблем", каза той.

„В нито един момент не е имало доказателства или доклад, предупреждаващи за мащаба на това безпрецедентно събитие", отрече тези твърдения говорителката на испанското правителство и министър на приобщаването, социалното осигуряване и имиграцията Елма Саис.

Европейският комисар по въпросите на миграцията Магнус Брунер заяви днес, че Европейският съюз е издържал изпитанието, пред което е бил изправен по време на миграционната криза в испанския ексклав Сеута, предаде Франс прес.

"Този епизод ни подложи на изпитание. От една страна по отношение на бързината на действията, от друга - по отношение на солидарността. Но също и по отношение на способността ни да устоим на дезинформацията", заяви Брунер на пресконференция в Брюксел след срещата на министрите на вътрешните работи на 27-те държави членки на ЕС.

Според еврокомисаря реакцията на европейските институции и държавите членки е показала, че ЕС разполага с необходимата устойчивост, за да се справя с подобни миграционни кризи.