САЩ: Може да се споразумеем с Иран за Ормузкия проток в близките 2 дни

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че днес или утре ще бъде постигнато споразумение с Иран за отварянето на Ормузкия проток, предаде Ройтерс.

“Водим разговори с иранците и смятам, че има шанс да имаме сделка днес или утре за отварянето на протока и за придвижване към по-нормална позиция в този конфликт”, заяви Бесънт в интервю за Си Ен Би Си, цитиран от БТА.

Иран ще бъде обезглавен, ако не сключи споразумение за прекратяване на войната. Това заяви в понеделник американският президент Доналд Тръмп и добави, че това е последен шанс за Техеран да сключи сделка.

По-рано през деня, след като Иран заяви, че не се водят преговори, Тръмп остро разкритикува по думите му "невероятно лицемерното" ръководство на Иран,

В отговор на репортерски въпрос за състоянието на преговорите президентът на САШ заяви, че "те се водят и в момента", и добави, че двете страни разговарят по искане на Иран, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар, наред с други страни.

"Това е последният им шанс да подпишат добър документ", каза той, визирайки Иран.

Иран в момента не води преговори със САЩ, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток, обясни Багаи.

Преди изказването на Багаи американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще започнат нови преговори с Иран, след като посочи, че се е въздържал от нова съвместна атака с Израел срещу Ислямската република, за да бъде постигнато по-бързо споразумение.

Ден по-рано президентът на САЩ обяви, че се отказва от нови удари срещу Иран „с нива на сила и мощ, каквито не са виждани от Втората световна война насам", при условие че бъде постигнато бързо споразумение с Техеран, по-специално за Ормузкия проток.

Преди два дни той каза, че молбата е дошла от Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и самия Иран.

Администрацията на президента Доналд Тръмп ще направи „всичко необходимо", за да подкрепи усилията на Япония за стабилизиране на йената, заяви министърът на финансите на САЩ.

Той посочи, че Вашингтон ще окаже подкрепа по начин, който защитава икономиката на САЩ и интересите на американските данъкоплатци. Изявлението идва два дни, след като Бесънт потвърди, че министерството на финансите на САЩ е участвало съвместно с японските власти във валутна интервенция в подкрепа на йената.

Според него би било разумно Управлението за федерален резерв (УФР) да обмисли увеличаване на капацитета на механизма Еф Ай Ем Ей (FIMA - Foreign and International Monetary Authority), който позволява на чуждестранните централни банки да получават краткосрочна ликвидност срещу обезпечение с американски държавни ценни книжа. По думите му размерът на пазара на държавен дълг е нараснал значително, откакто инструментът беше създаден през 2020 г., а механизмът е надежден и е предназначен именно за ситуации като настоящата.

Бесънт допълни също, че САЩ водят преговори с Иран и изрази надежда, че още днес или утре може да бъде постигнато споразумение за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток и за постепенно нормализиране на ситуацията в региона.