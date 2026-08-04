Турските ВВС за първи път ще имат жена генерал

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Полковник Йозлем Карапънар ще е първата жена генерал във Военновъздушните сили на Турция. Тя бе повишена в звание бригаден генерал с решение на Висшия военен съвет, съобщи турското издание "Ен сон хабер".

Решението, което ще влезе в сила от 30 август, беше взето на днешното заседание на Съвета, председателствано от турския президент Реджеп Тайип Ердоган в президентския комплекс в Анкара.

След провеждането на днешното заседание на Върховния военен съвет на Турция, председателствано от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, Турските военновъздушни сили имат нов главнокомандващ, а десетки военнослужещи са повишени, предаде ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

Според решенията на Върховния военен съвет досегашният главнокомандващ на Турските военновъздушни сили генерал Зия Джемал Кадъоглу се пенсионира, а на негово място застава генерал Рафет Далкъран.

С решение на Съвета от 30 август 2026 г. с една година се удължава мандатът на главнокомандващия на Турските военноморски сили адмирал Ерджюмент Татлъоглу. От същата дата се повишават в ранг и 25 генерали и адмирали от турската армия, а 69 полковници стават генерали и адмирали. Освен това с две години се удължават мандатите на други 530 полковници.

Съгласно друго решение на Съвета от 30 август 61 генерали и адмирали се пенсионират поради липса на свободни позиции, а други двама излизат в пенсия поради старост.

С последните решения общият брой на генералите и адмиралите в турската армия нараства от 328 на 334 души.